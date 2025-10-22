DAX24.146 -0,8%Est505.636 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -5,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin92.934 -0,7%Euro1,1615 +0,1%Öl62,48 +1,3%Gold4.034 -2,2%
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

22.10.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Mit einem Kurs von 503,88 USD zeigte sich die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die CrowdStrike-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 503,88 USD. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 504,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 498,35 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 502,68 USD. Zuletzt wechselten 38.166 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2025 auf bis zu 517,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 2,74 Prozent zulegen. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 294,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 41,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 1,17 Mrd. USD gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 6,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

