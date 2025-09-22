CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike wird am Dienstagabend ausgebremst

Blick auf CrowdStrike-Kurs

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 483,17 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,0 Prozent auf 483,17 USD. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 481,35 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 493,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 370.314 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 517,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. 7,14 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 272,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,55 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

