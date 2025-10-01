CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

CureVac im Blick

Die Aktie von CureVac zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die CureVac-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,39 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die CureVac-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 5,39 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 5,39 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CureVac-Aktie bisher bei 5,39 USD. Bei 5,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.985 CureVac-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2025). Mit einem Zuwachs von 5,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 20.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,95 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,469 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

