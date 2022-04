CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel CureVac 18,12 EUR

Das Papier von CureVac legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 18,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 18,25 EUR. Bei 17,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.931 CureVac-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,38 EUR) erklomm das Papier am 29.04.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 506,48 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,08 EUR am 08.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 25.05.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 82,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,16 Millionen EUR im Vergleich zu 29,20 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Experten erwarten die Q1 2022-Kennzahlen am 25.05.2022.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2023 -0,685 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

