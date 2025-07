CureVac Aktie News: CureVac wird am Mittwochmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CureVac. Das Papier von CureVac gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 4,63 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 4,63 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die CureVac-Aktie bis auf 4,63 EUR. Bei 4,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 40.415 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 7,42 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 54,64 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,45 USD für die CureVac-Aktie.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,34 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 93,00 Prozent zurück. Hier wurden 940000,00 USD gegenüber 13,43 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,199 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

