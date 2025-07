CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 4,66 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 16:03 Uhr rutschte die CureVac-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,66 EUR ab. Bei 4,62 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,64 EUR. Bisher wurden heute 77.624 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR. Gewinne von 6,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,10 EUR ab. Mit Abgaben von 54,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,45 USD je CureVac-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 20.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 93,00 Prozent auf 940000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2027 einen Verlust in Höhe von -0,199 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen