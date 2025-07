CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 4,63 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die CureVac-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,63 EUR ab. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 4,63 EUR. Mit einem Wert von 4,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.950 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,47 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 120,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,45 USD.

Am 20.05.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 940000,00 USD in den Büchern – ein Minus von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 13,43 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,199 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

