CureVac Aktie News: CureVac verteuert sich am Mittag

Die Aktie von CureVac gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,18 EUR nach oben.

Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere um 12:02 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 3,24 EUR. Bisher wurden heute 48.615 CureVac-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 36,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,10 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für CureVac-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,90 USD je CureVac-Aktie aus.

CureVac ließ sich am 10.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CureVac ein Ergebnis je Aktie von -0,42 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 36,42 Prozent auf 15,43 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 24,27 Mio. USD umgesetzt.

Am 21.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,492 EUR je CureVac-Aktie.

