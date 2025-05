CureVac Aktie News: CureVac gibt am Mittwochmittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 3,63 EUR.

Das Papier von CureVac befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,4 Prozent auf 3,63 EUR ab. Die CureVac-Aktie sank bis auf 3,63 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 141.431 Stück.

Am 07.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 72,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

CureVac ließ sich am 10.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,42 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 15,43 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 36,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 24,27 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von CureVac rechnen Experten am 27.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,468 EUR ausweisen wird.

