CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Um 09:22 Uhr fiel die CureVac-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 13,38 EUR ab. Das Tagestief markierte die CureVac-Aktie bei 13,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 744 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,33 EUR erreichte der Titel am 27.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 79,21 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 03.08.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte CureVac am 15.08.2022 präsentieren.

