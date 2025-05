CureVac Aktie News: Anleger schicken CureVac am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 3,25 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:04 Uhr 0,6 Prozent auf 3,25 EUR. Die CureVac-Aktie sank bis auf 3,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.404 CureVac-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,24 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,90 USD an.

Am 10.04.2025 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,42 Prozent auf 15,43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,27 Mio. USD gelegen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 21.05.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,492 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

