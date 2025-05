CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 3,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:04 Uhr 0,7 Prozent auf 3,07 EUR. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,10 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 69.556 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,04 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 2,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 31,58 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für CureVac-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,90 USD je CureVac-Aktie an.

CureVac ließ sich am 10.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 36,42 Prozent auf 15,43 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,27 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 21.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,492 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

