CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Freitagmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CureVac. Das Papier von CureVac legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 3,16 EUR.

Die CureVac-Aktie konnte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 3,16 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,23 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,16 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 120.837 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 36,48 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 33,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 10.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CureVac ein Ergebnis je Aktie von -0,42 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,43 Mio. USD im Vergleich zu 24,27 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die CureVac-Bilanz für Q1 2025 wird am 21.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,459 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

