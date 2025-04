CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Nachmittag an Fahrt

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CureVac legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 2,83 EUR.

Das Papier von CureVac legte um 16:04 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 2,83 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 2,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,85 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 82.827 CureVac-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. 75,78 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,19 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,90 USD an.

CureVac gewährte am 10.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 15,43 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,93 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,94 Prozent verringert.

Am 21.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -0,524 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

