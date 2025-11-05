CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Abend
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 78,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 79,24 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 77,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 354.835 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 85,12 USD. Mit einem Zuwachs von 7,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD ab. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 81,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.
Am 29.10.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health ein EPS von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,88 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Alle: Alle Empfehlungen