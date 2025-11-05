DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.586 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,52 -1,3%Gold3.986 +1,4%
Aktienkurs im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Abend

05.11.25 20:23 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Abend

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
68,50 EUR 0,27 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 78,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 79,24 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 77,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 354.835 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 85,12 USD. Mit einem Zuwachs von 7,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD ab. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 81,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.

Am 29.10.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health ein EPS von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,88 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen