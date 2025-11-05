CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 78,35 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 78,35 USD. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 79,16 USD. Mit einem Wert von 77,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.314 CVS Health-Aktien.

Bei 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 44,38 Prozent wieder erreichen.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,13 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,88 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen