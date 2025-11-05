DAX24.071 +0,5%Est505.672 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.487 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Aktienkurs im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

05.11.25 16:08 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 78,35 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
67,79 EUR -0,44 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 78,35 USD. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 79,16 USD. Mit einem Wert von 77,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.314 CVS Health-Aktien.

Bei 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 44,38 Prozent wieder erreichen.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,13 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,88 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

In eigener Sache

Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen