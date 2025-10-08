CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health büßt am Abend ein

Blick auf CVS Health-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 76,69 USD.

Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 76,69 USD. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 75,72 USD. Bei 77,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 317.636 Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 79,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 3,27 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Abschläge von 43,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,64 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.

CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 6,36 USD im Jahr 2025 aus.

