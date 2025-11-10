CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag schwächer

CVS Health im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 78,87 USD.

Die CVS Health-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 78,87 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 78,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158.609 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 7,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 29.10.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,07 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,83 Prozent auf 102,88 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

