CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 78,83 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 78,83 USD zu. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 79,44 USD zu. Bei 79,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 101.950 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,12 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,98 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 29.10.2025. Das EPS lag bei -3,13 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 102,88 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die CVS Health-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,58 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

