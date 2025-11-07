CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 78,83 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 78,83 USD zu. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 79,44 USD zu. Bei 79,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 101.950 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,12 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,98 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 29.10.2025. Das EPS lag bei -3,13 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 102,88 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die CVS Health-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,58 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|CVS Health Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|02.01.2018
|CVS Health Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|28.06.2017
|CVS Health Hold
|Needham & Company, LLC
|02.02.2017
|CVS Health Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.06.2016
|CVS Health Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2005
|Update Longs Drug Stores Corp.: Underperform
|Bear Stearns
