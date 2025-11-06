CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health steigt am Donnerstagabend
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 78,98 USD zu.
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 78,98 USD zu. Kurzfristig markierte die CVS Health-Aktie bei 79,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 78,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 327.331 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 85,12 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 7,77 Prozent zulegen. Bei 43,58 USD fiel das Papier am 24.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,66 USD.
Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CVS Health ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 102,88 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,66 Prozent gesteigert.
CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
