Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
Tesla-Aktie stabil: Aktionäre entscheiden über Riesen-Aktienpaket für Musk
Profil
Kurs der CVS Health

06.11.25 16:08 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 79,67 USD nach oben.

Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 79,67 USD. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 79,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.912 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,12 USD. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 6,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 45,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 29.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,66 Prozent auf 102,88 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

Redaktion finanzen.net

