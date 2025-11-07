CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health kommt am Freitagabend kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von CVS Health. Im New York-Handel kam die CVS Health-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 78,68 USD.

Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 78,68 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 79,44 USD. Im Tief verlor die CVS Health-Aktie bis auf 78,32 USD. Mit einem Wert von 79,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 231.931 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 85,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 44,62 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 29.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,88 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2025 aus.

