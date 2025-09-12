CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tritt am Abend auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 73,39 USD.

Bei der CVS Health-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 73,39 USD. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,72 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 72,40 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 73,49 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 412.187 Aktien.

Bei 75,54 USD erreichte der Titel am 13.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Mit einem Kursverlust von 40,63 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,64 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,94 Mrd. USD – ein Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 29.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CVS Health-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

