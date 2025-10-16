CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Abend an Boden

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 81,30 USD nach oben.

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 81,30 USD. Kurzfristig markierte die CVS Health-Aktie bei 81,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 80,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 367.951 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 81,92 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,65 USD.

Am 31.07.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der CVS Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

