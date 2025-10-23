CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 80,93 USD.

Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 80,93 USD abwärts. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 80,68 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 174.616 CVS Health-Aktien.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 83,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,65 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,37 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

