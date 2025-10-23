DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Warum sich der Eurokurs kaum bewegt Warum sich der Eurokurs kaum bewegt
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kursverlauf

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend mit KursVerlusten

23.10.25 20:23 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CVS Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 81,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
69,67 EUR -1,31 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 81,13 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 80,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,24 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 392.363 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,50 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,65 USD belaufen.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 91,32 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,37 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

In eigener Sache

Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen