CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CVS Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 81,13 USD.

Die CVS Health-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 81,13 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 80,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,24 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 392.363 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,50 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,65 USD belaufen.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 91,32 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,37 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

