DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.210 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold4.124 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Kurs der CVS Health

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

24.10.25 16:08 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 81,26 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
69,68 EUR 0,01 EUR 0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 81,26 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 81,74 USD. Bei 81,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 94.988 CVS Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 83,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 2,76 Prozent zulegen. Am 24.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 86,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

In eigener Sache

Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen