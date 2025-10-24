CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der CVS Health

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 81,26 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 81,26 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 81,74 USD. Bei 81,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 94.988 CVS Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 83,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 2,76 Prozent zulegen. Am 24.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 86,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,37 USD fest.

