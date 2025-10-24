CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health reagiert am Abend positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 81,96 USD.

Um 20:06 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 81,96 USD. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 81,98 USD. Bei 81,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 255.978 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,50 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,88 Prozent. Am 24.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 46,83 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,65 USD aus.

Am 31.07.2025 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 98,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 29.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,37 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen