CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

CVS Health im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 77,45 USD.

Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 77,45 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,62 USD aus. Mit einem Wert von 76,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 587.033 CVS Health-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,12 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. 9,90 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,66 USD.

CVS Health gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet. Am 04.11.2026 wird CVS Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen