CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 81,16 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,3 Prozent auf 81,16 USD. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,45 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,14 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 1.067.762 Aktien.
Bei 85,12 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 4,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,65 USD belaufen.
Am 31.07.2025 äußerte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 98,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umgesetzt.
Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der CVS Health-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,38 USD je CVS Health-Aktie.
Alle: Alle Empfehlungen