CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag stärker

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 82,52 USD.
Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 82,52 USD. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 85,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,14 USD. Bisher wurden via New York 590.877 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 85,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,19 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,65 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,34 Prozent auf 98,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 18.02.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,38 USD je Aktie aus.
