CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health büßt am Donnerstagabend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CVS Health. Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,8 Prozent auf 76,75 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 4,8 Prozent auf 76,75 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,62 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,80 USD. Zuletzt wechselten 942.290 CVS Health-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,12 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 10,91 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,22 Prozent.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 USD je CVS Health-Aktie.

CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 98,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CVS Health möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,46 USD fest.

