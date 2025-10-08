D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 35,83 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 35,83 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf 39,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,95 USD. Bisher wurden heute 1.924.700 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 39,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Abschläge von 97,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

D-Wave Quantum gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie aus.

