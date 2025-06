D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum legt am Nachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 17,08 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 17,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.695.371 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 24.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,76 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 13,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 95,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 08.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,02 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 15,00 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,46 Mio. USD umgesetzt.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

