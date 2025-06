D-Wave Quantum im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Verlusten

13.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 15,40 USD abwärts.

Wer­bung

Das Papier von D-Wave Quantum befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,1 Prozent auf 15,40 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die D-Wave Quantum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,27 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,48 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.085.478 Stück gehandelt. Bei 19,76 USD markierte der Titel am 24.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 28,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 0,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 95,12 Prozent Luft nach unten. D-Wave Quantum veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,00 Mio. USD – ein Plus von 509,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 2,46 Mio. USD erwirtschaftet hatte. Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen D-Wave Quantum-Aktie + 13 Prozent: Das steckt hinter dem enormen Kurszuwachs D-Wave-Aktie schließt in Rot: D-Wave Quantum bereitet Aufnahme von frischem Kapital vor

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com