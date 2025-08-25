D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 17,96 USD.
Werte in diesem Artikel
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 17,96 USD. Zwischenzeitlich weitete die D-Wave Quantum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,90 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,32 USD. Bisher wurden heute 740.606 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 20,56 USD erreichte der Titel am 22.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,48 Prozent. Am 11.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 95,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mio. USD – ein Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
