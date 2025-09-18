D-Wave Quantum Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit D-Wave Quantum ein
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 10,9 Prozent im Plus bei 26,63 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,9 Prozent auf 26,63 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,80 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,68 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.699.289 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 26,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Am 11.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 96,72 Prozent wieder erreichen.
D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 3,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
