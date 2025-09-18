D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,7 Prozent auf 25,39 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,7 Prozent auf 25,39 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 25,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.002.078 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,30 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2024 Kursverluste bis auf 0,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 2.809,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

