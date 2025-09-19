DAX23.484 -0,7%ESt505.433 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.235 -0,2%Nas22.674 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,24 -0,6%Gold3.720 +1,0%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagnachmittag tiefrot

22.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 25,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
21,71 EUR -1,20 EUR -5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 25,29 USD. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 22,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,72 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.558.715 Stück gehandelt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 8,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 96,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

