D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Dienstagabend gefragt

23.09.25 20:24 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Dienstagabend gefragt

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 26,74 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 4,2 Prozent auf 26,74 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 27,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.679.181 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,30 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,87 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 96,74 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

