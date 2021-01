Daimler-Aktie aktuell: Daimler in Rot

Die Daimler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 55,81 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 13.897 Punkten notiert. Der Kurs der Daimler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,46 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.558.797 Daimler-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,93 EUR. Bei 21,02 EUR fiel das Papier am 19.03.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,94 EUR. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler ein EPS in Höhe von 7,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach.

Die aktuellsten News zur Daimler-Aktie

