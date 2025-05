Daimler Truck kappt Ausblick wegen Unsicherheit um US-Zölle

Werte in diesem Artikel

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen der Unsicherheit auf seinem profitabelsten Markt Nordamerika infolge der US-Zölle seinen Jahresausblick gesenkt. Im Industriegeschäft ohne Finanzdienstleistungen geht Chefin Karin Radström 2025 nun nur noch von 48 bis 51 Milliarden Euro Umsatz aus, wie das DAX-Unternehmen am Dienstagabend in Leinfelden-Echterdingen überraschend mitteilte. Markt und Absatz in Nordamerika würden nun schwächer eingeschätzt, hieß es zur Begründung.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte nun nur noch in einer Bandbreite von minus bis plus 5 Prozent um das Vorjahresergebnis landen. Bisher hatte Daimler Truck einen Erlös im Industriegeschäft von 52 bis 54 Milliarden anvisiert und ein um 5 bis 15 Prozent steigendes operatives Ergebnis. Die Aktie verlor nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gut 1 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss./men/he