Kursverlauf

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Nachmittag stärker

13.05.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 39,71 EUR.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 39,71 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,77 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 39,30 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 518.581 Stück gehandelt. Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 25,43 Prozent wieder erreichen. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,92 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 45,44 EUR. Am 14.03.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 14,35 Mrd. EUR gegenüber 13,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck. In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie US-China-Entspannung beflügelt deutsche Autowerte: Aktien von Mercedes-Benz, BMW & Co. im Aufwind Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung UBS AG: Daimler Truck-Aktie erhält Neutral

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com