Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag auf rotes Terrain

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 34,87 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 34,87 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 965.158 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 26,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00 EUR an.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,26 Mrd. EUR – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Daimler Truck am 01.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,50 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

