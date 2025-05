Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 35,45 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 35,45 EUR zu. Bei 36,26 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 244.540 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 27,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 16,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 14.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 14,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Die Geschichte des Traditionsunternehmens Daimler Truck

Hino Motors und Mitsubishi Fuso planen offenbar Zusammenschluss - Hino Motors-Aktie steigt

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse