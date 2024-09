Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 31,91 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 31,91 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,12 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 329.788 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. 49,29 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Abschläge von 12,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,80 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,75 EUR aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,21 EUR je Aktie.

