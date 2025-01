Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Montagnachmittag kräftig

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 37,97 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 37,97 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 38,79 EUR. Bei 36,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 950.841 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,47 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,61 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

