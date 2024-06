Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 39,57 EUR abwärts.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 39,57 EUR abwärts. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 39,53 EUR. Bei 39,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.068 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Daimler Truck gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 13,26 Mrd. EUR gegenüber 13,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Donnerstagnachmittag

Daimler Truck-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform