Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 38,07 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 38,07 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 38,18 EUR. Bei 38,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 440.444 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 16,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 28,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,22 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,99 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

