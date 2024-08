Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 33,03 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 33,03 EUR. Bei 33,02 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 426.136 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 44,23 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 18,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 53,63 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 13,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,28 EUR je Aktie aus.

